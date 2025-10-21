Haberler

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Olympiakos'u Ağırlıyor

Güncelleme:
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki üçüncü hafta maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırlayacak. Maç, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, ligin ilk iki haftasında Macaristan'ın DVTK Huntherm ekibini 89-58, İspanya temsilcisi Valencia Basket'i de 75-72 yendi.

Olympiakos ise Valencia Basket'e 97-74 yenilirken, DVTK Huntherm'i de 69-57 mağlup etti.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
title
