Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin'i 3-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti. Fenerbahçe Opet ligde 17. galibiyetini alırken, Galatasaray Daikin ise 10. yenilgisini yaşadı.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler ligde 17. galibiyetini elde ederken, sarı kırmızılı ekip ise 10. yenilgisini aldı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Onur Coşkun, Erol Akbulut

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Meliha Diken, Drca, Stkysiak, Fedorovtseva (Gizem Örge, Cansu Çetin, de Souza)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Tashiro, Fatma Beyaz, Emine Arıcı, Cuttino, Eggleston (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Yağmur Karaoğlu, Duygu Düzceler, Sude Hacımustafaoğlu, Arzum Tezcan)

Setler: 25-20, 25-18, 25-20

Süre: 75 dakika (25, 25, 25) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş Galatasaray Fenerbahçe Vodafone Maç Sonucu Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Çernobil faciası ne zaman oldu? Çernobil kazası hangi tarihte, senede oldu? Taç Mahal hangi ülkededir? Taç Mahal nerede, hangi şehirde? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket CANLI İZLE! Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket canlı izleme linki var mı? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Ekmas Basket maçı! Yarın okul yarım gün mü? 4 Şubat Pazartesi okullar tam gün mü, yarım mı? Yarın okula serbest mi, formayla mı gidilecek? Beşiktaş - Trabzonspor maçı kaç kaç? Beşiktaş - Trabzonspor maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Atalanta - Lazio maçı hangi kanalda, saat kaçta? Atalanta - Lazio maçı nereden izlenir? BEŞİKTAŞ – TRABZONSPOR CANLI: Beşiktaş – Trabzonspor maçı nereden, nasıl izlenir? Beşiktaş Trabzonspor canlı yayın linki! Beşiktaş - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Trabzonspor maçı nereden izlenir? Kurtlar Vadisi Kaos fragman 2024! Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı yayınlandı mı, nerede yayınlanacak? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı nereden izlenir? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 4 Şubat Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Manchester Utd - West Ham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester Utd - West Ham maçı nereden izlenir? Chelsea - Wolverhampton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Wolverhampton maçı nereden izlenir? Bournemouth - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bournemouth - Nottingham Forest maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title