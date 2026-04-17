Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Finali

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı finalinde İspanya'nın Spar Girona takımını 76-59 yenerek finale yükseldi. Sarı-lacivertlilerin finaldeki rakibi, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Casademont Zaragoza maçının galibi olacak.

Salon: Pabellon Principe Felipe

Hakemler: Josip Jurcevic (Hırvatistan), Ewa Matuszewska (Polonya), Ioannis Agrafiotis (Yunanistan)

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 13, Williams 13, Meesseman 14, Allemand 12, Stewart 3, Alperi Onar 3, Olcay Çakır Turgut 6, Rupert 12, Tuana Vural

Spar Girona : Jocyte 5, Holm 16, Quevedo 1, Guerrero 8, Coulibaly 8, Pendande 3, Badosa, Lopez 2, Bibby 16, Ribas

1. Periyot: 12-17

Devre: 37-27

3. Periyot: 54-40

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı finalinde İspanya'nın Spar Girona takımını 76-59 yenerek finale yükseldi.

Sarı-lacivertlilerin finaldeki rakibi, TSİ 21.30'da oynanacak Galatasaray Çağdaş Faktoring-Casademont Zaragoza maçının galibi olacak.

Organizasyonda final müsabakası, 19 Nisan Pazar günü TSİ 21.00'de oynanacak.

Birinci çeyreğin ilk 3 dakikasında taraflar hücum etmekte zorlandı. 5. dakikada Fenerbahçe Opet, Stewart'ın basketiyle öne geçti: 5-4. Karşılıklı sayılarla süren bölümde sarı-lacivertliler, pota altında rakibini durdurmakta güçlük çekti. Son bölümde 8 sayılık seri yakalayan İspanyol ekibi, ilk periyodu 17-12 önde tamamladı.

İkinci periyot Meesseman'ın sayısıyla başladı. 13. dakikada Rupert'in basketiyle Fenerbahçe Opet'in farkı 1 sayıya indirmesinin ardından Spar Girona, molaya gitti. Moladan etkili dönen taraf Fenerbahçe Opet oldu. Sarı-lacivertli takım, yakaladığı 14 sayılık seriyle mücadelenin 16. dakikasına 26-17 önde girdi. Karşılıklı basketlere süren son bölümde Meesseman ve Rupert ile oyuna ağırlığını koyan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 37-27 önde gitti.

Spar Girona, ikinci yarıya 5 sayılık seriyle başladı. Rakibine Allemand ile karşılık veren Fenerbahçe Opet, Spar Girona'nın arka arkaya boş hücumlarını iyi değerlendirerek Sevgi Uzun'un üç sayılık basketiyle 26. dakikayı 47-38 önde geçti. Savunma ve hücumda etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, üçüncü periyodu 54-40 üstün bitirdi.

Fenerbahçe Opet, son çeyreğe Williams ile etkili başladı. 33. dakikada Sevgi Uzun'un üç sayılık atışının ardından İspanyol temsilcisi, mola aldı. 35. dakikada sarı-lacivertliler, Olcay Çakır Turgut'un serbest atıştan bulduğu sayılarla farkı çift hanelere taşıdı: 70-50. Ardından Holm ve Lopez ile 7 sayılık seri yakalayan Spar Girona, durumu 70-57'ye getirdi. Fenerbahçe Opet, maçtan 76-59 galip ayrılarak tarihinde 7. kez Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
