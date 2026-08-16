Fenerbahçe-Lyon maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransa ekibi Olympique Lyon ile oynayacağı ilk maçın hakemi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, 18 Ağustos Salı günü saat 22.00'de Fransa takımı Olympique Lyon'u konuk edecek. Söz konusu müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Sven Jablonski düdük çalacak. Jablonski'nin yardımcılıklarını Eduard Beitinger ve Eric Müller yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak.

Fenerbahçe - Olympique Lyon maçının Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda yine Almanya'dan Christian Dingert oturacak. AVAR'da ise Pascal Müller görev yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı