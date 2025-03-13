Fenerbahçe ölüm kalım maçına çıkıyor! İşte Rangers maçının muhtemel 11'i

Avrupa Ligi'nde çeyrek final için İskoçya'ya giden Fenerbahçe, Rangers'a karşı geri dönüş yapmayı hedefliyor. Kadıköy'deki ilk maçta 3-1 yenilen Fenerbahçe'nin en az 3 farkla kazanması veya 2 farklı galibiyetle maçı uzatması gerekiyor.

ÇAĞLAR YOK

Kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin tek eksik oyuncusu sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Çağlar Söyüncü. Milli stoper sakatlığı nedeniyle kadroya alınmazken, Saint Maximin teknik heyet tercihiyle kafileye dahil edilmedi. Oğuz Aydın, Diego Carlos ve Levent Mercan ise UEFA listesinde yok.

KANARYA TUR PEŞİNDE

50 bin kişilik Ibrox Stadı'nda oynanacak maçı, Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Turu geçen taraf, çeyrek finalde Athletic Bilbao - Roma eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Mücadele bu akşam 23.00'da oynanacak ve TRT 1 ile tabii ekranlarından yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe; İrfan Can; Djiku, Skriniar, Yusuf; Osayi, Fred, Szymanski, Kostiç; Talisca; Dzeko ve En Nesyri.