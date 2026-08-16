Haberler

Fenerbahçe Lyon Maçı Hazırlıklarına Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında 18 Ağustos'ta Lyon'u ağırlayacak. İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda, Gençlerbirliği maçında 60 dakika üzeri oynayanlar yenilenme çalışması yaptı, diğerleri pas ve dayanıklılık idmanı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 18 Ağustos Salı günü sahasında Fransa'nın Olimpik Lyon ekibiyle yapacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda, Trendyol Süper Lig'de dün akşam oynanan Gençlerbirliği maçında 60 dakika üzeri süre alan futbolcular, günü yenilenme ile tamamladı.

Diğer futbolcular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman, dayanıklılık koşuları ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler

Süleymancılara yeni baskın! Firarinin evinden 200 kilo altın çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara Depremi'nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz

Üzerinden tam 27 yıl geçti! Batık kent böyle görüntülendi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1'i çocuk 3 ölü, 5 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası adliyede

Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası adliyede
Henüz hayatını baharındaydı! Amansız hastalığa yenik düştü

Henüz hayatını baharındaydı! Amansız hastalığa yenik düştü
TSK’da görevler değişti! Kadın generaller ve Alper Gezeravcı’ya dikkat çeken görevler

TSK’da kapsamlı atama! Kadın generallere dikkat çeken görevler
Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Akılalmaz vurgunun şifreleri çözüldü

Alihan Kuriş'in kurban parası oyunu! Neler yapmışlar neler
Savaşta tansiyon yeniden yükseldi! Ukrayna'nın başkenti balistik füzelerin hedefi oldu

Korku dolu gece! Başkent balistik füzelerin hedefi oldu