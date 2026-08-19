İsmail Kartal: Rövanşı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransa'nın Olimpik Lyon ekibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, rövanşı kazanarak lig aşamasına kalacaklarına inandığını söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, Gençlerbirliği maçının ardından Olimpik Lyon mücadelesine çok fazla hazırlanamadıklarını belirtti.

Maçtan bir gün önce taktik idman yapabildiklerini dile getiren Kartal, "Bugünkü maç öncesine kadar oyuncularımızla görsel ve teorik anlamda çalıştık. Rakibin neler yapabildiğini, bizim neler yapmamız gerektiğiyle ilgili çalışmalarımız oldu. Dersimize iyi çalıştık. Lyon da iyi oynadı. Kazanabilirdik ama maç 1-1 berabere bitti. Mücadelenin başından sonuna kadar oyuncularımızı destekleyen muhteşem taraftarımıza teşekkür ediyorum. İkinci maçı kazanmak için gideceğiz. İnşallah kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne katılıp bu galibiyeti muhteşem taraftarlarımıza armağan edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Turun favorisinin olmadığının altını çizen İsmail Kartal, maç içinde yaptığı Asensio değişikliğiyle ilgili olarak da "Bu maçta rakibe göre oynaması gereken oyuncuları oynattık. Asensio'nun oyuna girmesi planlarımız içindeydi." ifadelerini kullandı.

"Haftada 2 maç oynayacak fiziksel kapasiteye sahibiz"

İsmail Kartal, ligde oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyen birçok oyuncunun Olimpik Lyon karşısında da forma giydiğine dikkati çekti.

Oyuncuların 3 günde iki maça çıkmasının karşılaşmanın temposunu etkilediğini belirten Kartal, "Bu tür maçlara yüksek tempoyla başlayıp yüksek tempoyla bitirmemiz mümkün değil. Sürekli ön alan baskısı yapamazsınız. Karşımızda çok organize bir takım vardı. Planımız doğrultusunda bu maçı böyle oynadık." diye konuştu.

Kartal, rövanş mücadelesi öncesinde Süper Lig'de oynanacak Konyaspor karşılaşması için Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimin erteleme konusunda gerekli çalışmalarını yaptığını söyledi.

Olimpik Lyon'un iyi ve organize bir takım olduğunu vurgulayan İsmail Kartal, şunları söyledi:

"Gol yemesek daha iyi olurdu ama yedik. İkinci yarıya iyi bir reaksiyonla başladık. Maçın son bölümünde Nene'nin iyi bir pozisyonu vardı, direkten döndü. Haftada 2 maç oynayacak fiziksel kapasiteye sahibiz. Stoperdeki Ake ve Skriniar üç günde ikinci maçlarına çıktılar. Sakatlık riski de oluyor. Biz de bu sebeple Konyaspor maçının ertelenmesi yönünde haber bekliyoruz. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak."

Kaynak: AA