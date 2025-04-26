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Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
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Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Toplantıda yönetim ve denetim kurulu raporları görüşülecek.

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve Divan Kurulu üyeleri katıldı. Toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bugünkü toplantıda yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu faaliyet raporları okunacak. Fenerbahçe Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları hakkında görüşmeler yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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