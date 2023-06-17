Fenerbahçe Genel Kurulu'nda Gerginlik

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Olağan Mali Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında üyeler arasında gerginlik çıktı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen kurulda Ali Koç, konuşma yapmak üzere kürsüye geldi. Koç, kürsüye çıkarken salonda yer alan üyeler, "Söyleyene Ali Başkan bu ne biçim Fenerbahçe" şeklinde tezahürat yaparak tepki gösterdi. Salonda yer alan üyelerin tepkileri Başkan Ali Koç'un açıklaması sırasında da devam etti.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar da üyelere sükunet çağrısında bulunurken, Başkan Ali Koç, açıklamalarına devam etmek için salondaki gerginliğin bitmesini bekledi. Sonrasında ise Uğur Dündar olağan mali genel kurula 15 dakika ara verildiğini açıkladı.