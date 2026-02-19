Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti
UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe, Talisca'nın şutunda savunmanın koluna çarpan top sonrası penaltı bekledi. Oyunu durduran karşılaşmanın hakemi, VAR'dan uyarı gelmeyince oyunun başlamasını istedi.
- Fenerbahçe'nin Anderson Talisca'nın şutunun Nottingham Forest'lı Murillo'nun koluna çarptığı pozisyon için penaltı talebi hakem Sandro Scharer tarafından reddedildi.
- Hakem Sandro Scharer, VAR'dan pozisyonu izle uyarısı almadan pozisyonun penaltı olmadığına karar verdi.
- Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, penaltı itirazları sırasında sarı kart gördü.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı Chobani Stadyumu'nda konuk etti. Sarı-lacivertliler, bu zorlu mücadelenin ilk yarısının son anlarında penaltı bekledi.
TALISCA VURDU, TOP SAVUNMANIN KOLUNDAN DÖNDÜ
Mücadelenin 39. dakikasında Anderson Talisca'nın sağ çaprazdan çektiği şut Nottingham'da Murillo'nun koluna çarptı.Temsilcimizden pozisyonun ardından yoğun penaltı itirazları geldi. Oyunu durduran karşılaşmanın hakemi Sandro Scharer, VAR ile iletişime geçti.
HAKEMİN KARARI DEVAM
Oyun yaklaşık 1 dakika dururken, VAR'dan pozisyonu izle uyarısı almayan Sandro Scharer pozisyonun penaltı olmadığı sonucuna vararak oyunun devam etmesini istedi. Bu anlarda itirazlarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, sarı kart gördü.