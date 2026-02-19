Haberler

Fenerbahçe tur şansını zora soktu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere'nin Nottingham Forest takımına 3-0 yenilmiş, tur şansını zora sokmuştur. Maçta kaptan Skriniar sakatlanarak oyundan çıkarken, Oosterwolde ve Fred cezalı duruma düştü.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, tur şansını zora soktu.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan ve oyunu savunmada kabul eden Fenerbahçe, 21. dakikada Murillo'nun golüyle yenik duruma düştü. İlk yarı boyunca top kontrolünü sağlayamayan ve ani ataklarda kalesinde pozisyon veren Fenerbahçe, 43. dakikada Igor Jesus'un golüyle soyunma odasına 2-0 mağlup girdi.

İkinci yarıya rakip yarı sahada başlayarak pozisyon bulmayı ümit eden Fenerbahçe, 50. dakikada bu kez Morgan Gibbs-White'ın golüyle 3-0 yenik duruma düştü. Kalan bölümde de pozisyon üretemeyen ve kalesinde tehlikeler yaşayan sarı-lacivertliler, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Müsabakanın rövanşı 26 Şubat Perşembe günü İngiltere'de oynanacak.

Skriniar devam edemedi

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Milan Skriniar, sakatlanarak oyundan çıktı.

Maçın 23. dakikasında kendisini yere bırakan Slovak savunmacı, 25. dakikada kenara geldi.

Skriniar, 26. dakikada yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı.

Jayden Oosterwolde ve Fred cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Hollandalı stoperi Jayden Oosterwolde ve Brezilyalı orta sahası Fred cezalı duruma düştü.

Müsabakanın 69. dakikasında sarı kart gören Oosterwolde ve 90+1. dakikasında kart gören Fred, rövanşta forma giyemeyecek.

Bu sezon evinde ilk kez 3 gol yedi

Fenerbahçe, bu sezon sahasında ilk kez kalesinde 3 gol gördü.

Bu sezon toplamda 5 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, söz konusu maçların 4'ünü Avrupa'da, 1'ini ise Türkiye Kupası'nda yaşadı.

Bu müsabakaların 3'ünü deplasmanda kaybeden Fenerbahçe, evinde ise İngiltere'den Aston Villa ve Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı mağlup olmuştu.

Resmi tüm müsabakalarda bu sezon evinde rakiplerine 2 golden fazla izin vermeyen sarı-lacivertliler, Nottingham Forest karşısında ise kalesinde 3 gol birden görerek mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde İngilizlere evinde gol atamadı

Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında 2 maçta gol bulamadı.

Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Nice, Stuttgart ve Ferencvaros ağlarını sarsarken, Aston Villa ve Nottingham Forest'e karşı gol üretemedi.

