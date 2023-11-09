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Fenerbahçe'nin yıldızı Rodrigo Becao bıçak altına yattı

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı ve Pendikspor maçında sakatlanan Rodrigo Becao, ameliyat oldu. Almanya'nın Münih kentinde başarılı bir operasyon geçiren futbolcunun en az 2.5 ay sonra sahalara dönmesi bekleniyor.