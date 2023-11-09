Fenerbahçe'nin yıldızı Rodrigo Becao bıçak altına yattı
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Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı ve Pendikspor maçında sakatlanan Rodrigo Becao, ameliyat oldu. Almanya'nın Münih kentinde başarılı bir operasyon geçiren futbolcunun en az 2.5 ay sonra sahalara dönmesi bekleniyor.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve Pendikspor maçında sakatlanan Rodrigo Becao, ameliyat oldu.
KULÜP AÇIKLAMA YAPTI
Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Rodrigo Becão, Almanya'nın Münih kentinde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
2.5 AY YOK
Başarılı performansıyla göz dolduran ve Pendikspor maçında sakatlanan yıldız futbolcunun en az 2.5 ay sonra takıma dönmesi bekleniyor.
Kaynak: Haberler.com / Spor