Fenerbahçe'nin yıldızı Ferencvaros maçında yok

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferencvaros maçında yok
Fenerbahçe'de milli stoper Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle Ferencvaros maçında da forma giyemeyecek. Sakat ve cezalı isimlerin sayısının artmasıyla sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmaya 5 önemli eksikle çıkacak.

  • Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü, Ferencvaros maçında forma giyemeyecek.
  • Fenerbahçe'de Ferencvaros maçı öncesi 5 oyuncu eksik.
  • Eksik oyuncular arasında Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski ve Çağlar Söyüncü bulunuyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Perşembe günü Ferencvaros'u ağırlamaya hazırlanırken, sakatlık ve cezalar nedeniyle kadroda ciddi bir eksik listesi bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu zorlu mücadele öncesi bir kötü haberi daha stoper hattından aldı.

Milli takımda sakatlanan ve Çaykur Rizespor kafilesine alınmayan Çağlar Söyüncü, bugünkü antrenmanda da takımla çalışamadı. Tecrübeli savunmacı, böylece Ferencvaros karşılaşmasında forma giyemeyecek.

ZORLU MAÇ ÖNCESİ EKSİKLER ARTTI

Fenerbahçe'de kart cezaları ve sakatlıklarla birlikte eksikler şöyle:

  • Jayden Oosterwolde (sarı kart)
  • İsmail Yüksek (sarı kart)
  • Fred (sarı kart)
  • Sebastian Szymanski (sakat)
  • Çağlar Söyüncü (sakat — sonradan eklendi)
  • Becao, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş (UEFA listesinde yok)
  • İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun (kadro dışı)

Bu isimlerin yokluğuyla birlikte Fenerbahçe'de Ferencvaros maçı öncesi eksik sayısı 5 oyuncuya yükseldi. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun stoperde nasıl bir tercih yapacağı merak konusu olurken, UEFA listesine yeni eklenen Levent Mercan'ın kadroya alınması teknik heyetin elini bir nebze güçlendirebilir.

İsmail Elal
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMelik Yılmaz:

Bunu yıldız haahahahahahahh dünya yıldızları bize gelir çöpler feneve.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdanalı volkan:

dünya yıldızlarınız niye Kocaelispora gol atamadı da yenildi 1-0 malikkk

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
