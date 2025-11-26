Fenerbahçe'nin yıldızı Ferencvaros maçında yok

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Perşembe günü Ferencvaros'u ağırlamaya hazırlanırken, sakatlık ve cezalar nedeniyle kadroda ciddi bir eksik listesi bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu zorlu mücadele öncesi bir kötü haberi daha stoper hattından aldı.

Milli takımda sakatlanan ve Çaykur Rizespor kafilesine alınmayan Çağlar Söyüncü, bugünkü antrenmanda da takımla çalışamadı. Tecrübeli savunmacı, böylece Ferencvaros karşılaşmasında forma giyemeyecek.

ZORLU MAÇ ÖNCESİ EKSİKLER ARTTI

Fenerbahçe'de kart cezaları ve sakatlıklarla birlikte eksikler şöyle:

Jayden Oosterwolde (sarı kart)

İsmail Yüksek (sarı kart)

Fred (sarı kart)

Sebastian Szymanski (sakat)

Çağlar Söyüncü (sakat — sonradan eklendi)

Becao, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş (UEFA listesinde yok)

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun (kadro dışı)

Bu isimlerin yokluğuyla birlikte Fenerbahçe'de Ferencvaros maçı öncesi eksik sayısı 5 oyuncuya yükseldi. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun stoperde nasıl bir tercih yapacağı merak konusu olurken, UEFA listesine yeni eklenen Levent Mercan'ın kadroya alınması teknik heyetin elini bir nebze güçlendirebilir.