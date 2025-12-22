Haberler

Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Joey Veerman, PSV formasıyla çıktığı son maçta asist yaptı ancak 86. dakikada oyundan alınmasına tepki gösterdi. Yaşananlar sonrası PSV, oyuncunun basına konuşmasına izin vermedi.

  • Fenerbahçe'nin transfer için anlaştığı Hollandalı futbolcu Joey Veerman, PSV formasıyla son maçında Utrecht karşısında 2-1 galibiyette kornerden asist yaptı.
  • Joey Veerman, Utrecht-PSV maçında oyundan alınmasına tepki gösterdi ve bu anlar sosyal medyada gündem oldu.
  • PSV, Joey Veerman'ın Utrecht maçı sonrası basına açıklama yapmasına izin vermedi.

Fenerbahçe'nin transferi için anlaşma sağladığı Hollandalı futbolcu Joey Veerman, PSV formasıyla son maçına çıktı. Hollanda Eredivisie'nin 17. haftasında PSV, deplasmanda Utrecht'i 2-1 mağlup ederken, Veerman performansı ve maç içindeki tepkisiyle gündem oldu.

SAHADA ÖNE ÇIKTI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Joey Veerman, PSV formasıyla çıktığı son maçta etkili bir oyun sergiledi. Utrecht-PSV mücadelesinde en fazla topla buluşan ve hücum bölgesinde en çok pas veren oyuncu olan Veerman, orta sahadaki performansıyla dikkat çekti.

KORNERDEN ASİST YAPTI

PSV'de tüm duran topların başına geçen Veerman, takımını 2-1 öne geçiren golde de kilit rol oynadı. 76. dakikada Ivan Perisic'in attığı golde kornerden asisti yapan isim Joey Veerman oldu.

OYUNDAN ALINMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Mücadelenin 86. dakikasında oyundan alınan Veerman, bu karara büyük şaşkınlık yaşadı. Kameralara yansıyan görüntülerde Hollandalı futbolcunun tepkisini gizleyemediği görülürken, bu anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

PSV'DEN AÇIKLAMA ENGELİ

Maçın ardından PSV, Joey Veerman'ın basına açıklama yapmasına izin vermedi. Genellikle karşılaşmalar sonrası medyanın karşısına çıkan Veerman, Utrecht maçının ardından doğrudan soyunma odasına gitti. ESPN'de maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Kamperman, "Elbette Joey Veerman ile konuşmayı çok isterdik. Ama PSV buna izin vermiyor. Onu kameraların karşısına çıkaramıyoruz" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
