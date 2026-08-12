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Fenerbahçe’nin yeni transferi Romelu Lukaku, İstanbul’a geldi

Fenerbahçe’nin yeni transferi Romelu Lukaku, İstanbul’a geldi
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Fenerbahçe’nin yeni transferi Belçikalı forvet Romelu Lukaku, İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Belçikalı forvet Romelu Lukaku, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transferlerine bir yenisini ekledi. Sarı-lacivertliler, Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattı. 33 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi. Golcü oyuncuyu taşıyan özel uçak, saat 22.45 sıralarında Sabiha Gökçen Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Romelu Lukaku, pasaport kontrollerinin ardından kendisi için hazırlanan özel araca binerek alandan ayrıldı.

Öte yandan, yüzlerce taraftar da Lukaku'yu karşılamak için havaalanına gelip tezahüratlarla destekte bulundu. Lukaku da taraftarın yanına gidip alkışlarla karşılık verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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