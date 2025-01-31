Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic'in transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı. Mimovic, imza için İstanbul'a geldi.

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe ; Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca'nın ardından bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, Kızılyıldız'da forma giyen Ognjen Mimovic'in transferini bitirdi. Fenerbahçe, Mimovic için anlaşma sağlandığını duyurdu. Mimovic, transferi tamamlamak için İstanbul'a geldi.

8.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

20 yaşındaki Sırp sağ bek 4.5 senelik sözleşme imzaya atacak. Fenerbahçe, Kızılyıldız'a 8.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve bir sonraki transferden yüzde 15 pay verecek.