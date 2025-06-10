Fenerbahçe'nin yeni transferi Mimovic 1 dakika bile oynamadan takımdan ayrılabilir

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mimovic 1 dakika bile oynamadan takımdan ayrılabilir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılyıldız, devre arasında Fenerbahçe'ye sattığı Ognjen Mimovic'i yeniden kadrosuna katmak istiyor. Kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu bir kiralama anlaşması teklif edecek. Kızılyıldız Genel Müdürü Zvezdan Terzic, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Ognjen Mimovic'i takıma geri kazandırmak istediklerini söyledi.

Fenerbahçe'nin devre arasında Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Sırp sağ bek Ognjen Mimovic ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

KIZILYILDIZ GERİ İSTİYOR

Kızılyıldız Genel Müdürü Zvezdan Terzic, Fenerbahçe'ye transfer olan Ognjen Mimovic'i takıma geri kazandırmak istediklerini dile getirdi. Zvezdan Terzic, Mimovic'e olan ilgilerinden bahsederek, "Mimovic'in takıma geri dönüşü için uğraşıyoruz. Mimovic, şampiyonluk için ihtiyacımız olan artı bir değer. Fenerbahçe'de ve Zenit'te şans bulamaması beni şaşırttı. O, gerçek ve modern bir hücumcu sağ bek." dedi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

Çıkan haberlere göre; Kızılyıldızın Mimovic transferiyle ilgili stratejisi de belli oldu. Sırp ekibi, Mimovic'i satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle kadrosuna katmayı hedefliyor. Bu konu hakkında da konuşan Terzic, "Mimovic'e ihtiyacımız var ve bu transferi satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Fenerbahçe ile anlaşamazsak sağ bek için başka çözümlerimiz var. Kesinlikle bir sağ bek alacağız.'' sözlerini sarf etti.

ZENIT'E GİTMİŞTİ

Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki sağ beki Mimovic, Rusya'nın Zenit takımına kiralık olarak gönderilmişti. Zenit formasıyla sezonun ikinci yarısında 6 maça çıkan genç sağ bek, sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri döneceğini açıklamıştı. Mimovic'in Fenerbahçe ile 2029 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich'e yaptırım kararı

Aralarında İngiltere de var! 5 ülkeden İsrailli bakanlara yaptırım
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
Radar uygulaması işe yaradı mı? İşte Kurban Bayramı tatilinin bilançosu

Radar uygulaması işe yaradı mı?İşte bayram tatilinin bilançosu
Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır

Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır
İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet

"3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet verdim"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Greta Thunberg'den İsrail'e 'PR oyunu' suçlaması ve Trump'a tokat gibi yanıt

Sınır dışı edilen Greta Thunberg'den Trump'a tokat gibi yanıt
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bulgaristan'da huzurevlerinde 205 yaşlıya işkence edildi

İnsanlık dışı görüntüler! Huzurevlerinde yaşlılara korkunç işkence
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
Ünlü oyuncu Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e son vedasını duygusal sözlerle yaptı

Ünlü oyuncu, Ferdi Zeyrek'i gözyaşlarıyla uğurladı
Ailelerin arazi anlaşmazlığı kavgasında 6 yaralı

Sokak savaş alanına döndü! Silahlı, sopalı kavgada çok sayıda yaralı
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu

Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı

Merkez'den kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.