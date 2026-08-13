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Lukaku Fenerbahçe Tesislerini Gezdi

Lukaku Fenerbahçe Tesislerini Gezdi
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Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı Belçikalı golcü oyuncu Romelu Lukaku, sarı-lacivertlilerin Can Bartu Tesisleri’ni gezerek teknik heyet ve yeni takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Belçikalı golcü oyuncu Romelu Lukaku, sarı-lacivertlilerin Can Bartu Tesisleri'ni gezerek teknik heyet ve yeni takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulübün yeni transferi Romelu Lukaku, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti. Akşam idmanı öncesinde gerçekleşen ziyarette Belçikalı santrfor, Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve Teknik Direktör İsmail Kartal ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Tesisleri gezen tecrübeli golcü, daha sonra antrenman sahasına geçerek yeni takım arkadaşlarıyla tanıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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