Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den taraftara ilk mesaj: Yakında görüşürüz

Fenerbahçe'nin Manchester United'dan yeni transferi Fred, İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı. Uçaktan sarı-lacivertli taraftarlara seslenen Brezilyalı futbolcu, "Merhaba Fenerbahçe taraftarları, geliyorum. Yakında görüşürüz..." ifadelerini kullandı. Galatasaray ile de adı sıkça anılan futbolcu Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Manchester United'dan Fred'i renklerine bağlayan Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcuyu İstanbul'a getirtiyor. İngiltere'den yola çıkan deneyimli orta saha uçaktan paylaştığı mesajda sarı-lacivertli taraftarlara seslendi.

"GELİYORUM"

Fenerbahçe sosyal medya hesabından, "Fred'den taraftarımıza mesaj var" ifadeleri kullanılarak paylaşılan videoda Brezilyalı futbolcu, "Merhaba Fenerbahçe taraftarları, geliyorum. Yakında görüşürüz..." dedi.

FRED'İN MALİYETİ

Fenerbahçe'nin Manchester United'dan renklerine bağladığı Fred ile 3+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibine ise 10 milyon euro bonservis ve 5 milyon euroluk bonus ödemesi yapacak.