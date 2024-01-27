Fenerbahçe'nin yeni transferi Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geldi! İlk iş taraftara seslendi

Fenerbahçe ara transfer döneminde Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'in ardından Çağlar Söyüncü'yü de renklerine bağladı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi gece saatlerinde İstanbul'a geldi.

"BEN ÜZERİME DÜŞENİ YAPTIM"

Havaalanında açıklamalarda bulunan Söyüncü, "Transfer süreci ağır geçti, çok mutluyum. Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür ederim. Türk halkı yıllardır arkamdaydı. Ben üzerime düşeni yaptım. Cengiz'in paylaşımını gördüm, bütün arkadaşlarla aram çok iyi. İnşallah bu seneyi şampiyonlukla bitiririz." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE İÇİN TÜM TEKLİFLERİ REDDETTİ

Fenerbahçe'ye gelmek için ısrarcı olan Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone'nin baskısına rağmen Milan, Fulham, Roma ve Porto gibi kulüpleri geri çevirdi.