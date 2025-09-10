Haberler

Fenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktörü Tedesco ve Yardımcıları Sağlık Kontrolünden Geçti

Fenerbahçe'nin Yeni Teknik Direktörü Tedesco ve Yardımcıları Sağlık Kontrolünden Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ve yardımcıları, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kontroller arasında kan tetkikleri, kardiyak testler ve çeşitli branş muayeneleri yer aldı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ve yardımcıları sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho sonrası teknik direktörlük görevine dün İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco'yu getirilmişti. Sarı-lacivertli kulüp, Tedesco'nun yardımcılarıyla birlikte bugün sağlık kontrolünde geçtiğini açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yeni Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco ve yardımcıları, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Öncelikle kan tetkikleri yapılan Tedesco ve yardımcılarının sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti. Kontroller; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerle tamamlandı" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü: Dehşet anları kamerada

Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü: Dehşet anları kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den Türkiye'ye küstah tehdit: Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir

İsrail'den Türkiye'ye skandal tehdit: Doha'ya saldıran...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.