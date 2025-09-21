Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Sadettin Saran Oldu

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda 24 bin 393 geçerli oyun 12 bin 325'ini alan Sadettin Saran, başkan seçildi.

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen oy verme işleminin ardından başkan adayları ve kongre üyeleri, seçim sonuçlarını Chobani Stadı'nda bekledi.

49 bin 268 genel kurul üyesinin oy kullanma hakkı olduğu kongrede 24 bin 732 üye oy verdi. Kullanılan oyların 24 bin 393'ü geçerli sayıldı.

Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de son buldu. Genel Kurul Divan Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun öncülüğünde oy sayım işlemine başlandı.

Sayımların ardından Mosturoğlu sonuçları açıklarken Sadettin Saran, 12 bin 325 oyla Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Ali Koç ise 12 bin 68 oy aldı.

Sonuçların açıklanması için Sadettin Saran ve Ali Koç, kürsüye birlikte yürüdü.