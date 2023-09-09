Heykelinin dikeleceğini duyan Eda Erdem'den duygusal sözler: Gözlerim dolu dolu dinledim
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'nda voleybol takımı kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykelinin dikileceğini duyurdu. Eda Erdem, bu duyuru sonrası sosyal medyadan duygularını paylaştı. Erdem, "İyi ki Fenerbahçeliyim, iyi ki Fenerbahçe'deyim. Başkanımız Sayın Ali Koç'un bugün genel kurul toplantısında yaptığı konuşmayı; kalbimde büyük bir gururla, içimde büyük bir heyecanla, gözlerim dolu dolu dinledim" diyerek, teşekkür etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, voleybol takımı kaptanı Eda Erdem'in heykelinin dikileceğini açıkladı. Başarılı oyuncusu ise duygularını paylaştı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurulu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykelinin dikileceğini duyurdu. Yapılan açıklama sonrası başarılı oyuncu Eda Erdem, sosyal medyadan duygularını paylaştı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un kendisiyle ilgili açıklamalarını gözleri dolu şekilde dinlediğini ifade eden Erdem, "İyi ki Fenerbahçeliyim, iyi ki Fenerbahçe'deyim diyerek, bu camiaya layık olabilme mücadelesiyle yaşadım hayatımın son 15 yılını. Başkanımız Sayın Ali Koç'un bugün genel kurul toplantısında yaptığı konuşmayı; kalbimde büyük bir gururla, içimde büyük bir heyecanla, gözlerim dolu dolu dinledim." dedi.
Yoğurtçu Parkı'nda Can Bartu ve Alex de Souza'nın yanına dikilecek olan heykeli için şükranlarını sunan Eda Erdem, "Verdiğiniz değer, gösterdiğiniz kıymet ve her zaman sağladığınız desteğiniz için Büyük Fenerbahçe camiasına şükranlarımı sunuyorum. Bugün dünyanın en mutlu insanıyım. Çok teşekkürler. Saygı ve sevgilerimle."
Eda Erdem, 22 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Voleybola 24 Aralık 2000'de Beşiktaş JK altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi. Dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'tan 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Milli Takım formasını giyiyor ve Türkiye A Milli Takım forması ile 300'den fazla maçta görev aldı.
Eda Erdem'in başarıları;
- 2004 Avrupa Şampiyonası En İyi Blokör (Genç Milli Takım)
- 2004-2005 Türkiye Ligi 4.'lüğü
- 2005 Genç Kızlar Türkiye Şampiyonluğu
- 2005 Genç Kızlar Balkan Şampiyonluğu (Genç Milli Takım)
- 2005-2006 Türkiye Ligi 3.'lüğü
- 2005-2006 Türkiye Ligi En İyi Blok Yapan Oyuncu
- 2009 Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe
- 2009 CEV Cup 3'.lüğü - Fenerbahçe
- 2009 Türkiye Kupası 2.'liği - Fenerbahçe
- 2009 Avrupa Ligi 2.'liği (Türk Milli Takımı)
- 2009 Avrupa Şampiyonası 5.'liği (Türk Milli Takımı)
- 2009 Süper Kupa Şampiyonluğu - Fenerbahçe
- 2009 Süper Kupa MVP - En Değerli Oyuncu
- 2010 CEV Şampiyonlar Ligi 2.'liği - Fenerbahçe
- 2010 Türkiye Kupası Şampiyonluğu - Fenerbahçe
- 2010 Türkiye Ligi Şampiyonluğu - Fenerbahçe
- 2010 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu - Fenerbahçe
- 2010 Voleybol Dünya Kulüpler Şampiyonası En İyi Servis Atan Oyuncu
- 2010 Avrupa Bayanlar Ligi 2.'liği (Türk Milli Takımı)
- 2010 Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası-Dünya 6.'lığı (Türk Milli Takımı)
- 2010 Süper Kupa Şampiyonluğu - Fenerbahçe