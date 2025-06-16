Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu'nda Yenilikler: Yeni Scoreboardlar Geliyor

Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu'nda Yenilikler: Yeni Scoreboardlar Geliyor
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Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu'ndaki scoreboardlar yenileniyor. Yeni ekranlar ile çözünürlük artırılacak, izleyici deneyimi iyileştirilecek ve enerji tüketimi azaltılacak.

Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı Ülker Stadyumu'ndaki scoreboardlar yenilenirken, yeni ekranlarla birlikte çözünürlük yükseltilecek.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yenileme çalışmaları devam ediyor. Sezonun tamamlanmasıyla ilk olarak koltukların ve tribünlerin zeminleri düzeltilirken, daha sonra tadilat çalışmaları başladı.

Sarı-lacivertlilerden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yenileme çalışmaları kapsamında eski scoreboardların ekranlarının sökülme işlemi başladı. 38,5 metrekare olan ekran alanı yeni nesil scoreboardlarda 46,8 metrekareye çıkarılacak. Böylece izleyici deneyimi daha etkileyici ve görünürlüğü yüksek bir hale gelecek. Mevcut çözünürlük 450x335 piksel seviyesindeyken, yeni ekranda 1790x1662 piksel çözünürlük olacak. Bu sayede metrekare başına düşen piksel yoğunluğu yaklaşık 17 kat artacak, görüntü netliği ve detay seviyesi belirgin şekilde iyileşecek. Önceki scoreboardlara oranla daha hafif ve %50 daha düşük enerji tüketimi sağlayan yeni nesil scoreboardlar, hem teknik hem de görsel olarak çok güçlü, ekonomik ve çevreci bir yapıya sahip olacak" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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