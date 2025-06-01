Fenerbahçe Ülker Stadı'nda yenileme ve tadilat çalışmaları start verdi
Fenerbahçe'de, 2024-25 sezonunun bitmesinin ardına Ülker Stadı'nda yenileme ve tadilat çalışmaları başladı. Çalışmalar kapsamında Maraton ve Fenerium tribünlerinde bulunan 9 bin adet koltuk yenilenecek. Koltukların söküm işlemi tamamlandıktan sonra tribünlerin zeminleri düzeltilecek ve gerekli yerlerde tadilat çalışmaları yapılacak.
Süper Lig'de sezonun bitmesiyle birlikte Fenerbahçe Kulübü, Ülker Stadı'nda yenileme ve tadilat çalışmalarına başladı.
9 BİN KOLTUK YENİLENECEK
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 2024-2025 sezonunun Kadıköy'deki TÜMOSAN Konyaspor müsabakasıyla tamamlanmasının ardından Ülker Stadı tadilata girdi.
Çalışmalar kapsamında Maraton ve Fenerium tribünlerinde bulunan 9 bin adet koltuk yenilenecek. Koltukların söküm işlemi tamamlandıktan sonra tribünlerin zeminleri düzeltilecek ve gerekli yerlerde tadilat çalışmaları yapılacak. Ardından 9 bin yeni koltuğun montaj işlemleri gerçekleştirilecek. Koltuk yenileme çalışmalarının 15 Temmuz'da tamamlanması planlanıyor.