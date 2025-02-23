Erdoğan 9. kez genel başkan! İşte AK Parti'nin kesinleşen yeni MKYK listesi

İşte AK Parti'nin kesinleşen MKYK listesi! 39 yeni isim var
Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama

Listede adı geçmeyen Özlem Zengin'den jet açıklama
Erdoğan'ın masasındaki son anket

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı canlı yayında açıkladı
AK Parti'den Osman Gökçek'e kritik görev

Bugün duyurulacak! AK Parti'den Osman Gökçek'e kritik görev

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali belli oldu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım konumunda bulunan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç temsilcisi Rangers ile eşleşti. Sarı-lacivertlilerin turu geçmesine yüzde 60 ihtimal verilirken, kupayı kazanma ihtimaline ise yüzde 5'lik oran verildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda İskoç ekibi Rangers ile eşleşen temsilcimiz Fenerbahçe'nin çeyrek finale kalma ve şampiyon olma ihtimali belli oldu.

YÜZDE 60 ÇEYREK FİNALDE

Sarı-lacivertliler, Rangers karşısında tur atlama ihtimalinde favori olarak gösterildi. Football Meets Data'nın yaptığı araştırmaya göre sarı-lacivertli ekibin rakibini eleme ve çeyrek finale yükselme ihtimali %60 olarak görüldü.

ŞAMPİYONLUK ŞANSI YÜZDE 5

Football Meets Data aynı zamanda yarı finale çıkma ihtimalini de değerlendirdi. Yapılan değerlendiremeye göre Fenerbahçe'nin yarı final şansı %23. Ayrıca Avrupa Ligi şampiyonluğu için değerlendirme yapan Football Meets Data, temsilcimiz Fenerbahçe'nin bu kupayı kazanma oranını %5 olarak değerlendirdi.

24. BİTİRİP SON 16'YA KALDI

36 takımlı UEFA Avrupa Ligi'nde 24. sırada yer alıp play-off etabına yükselen Fenerbahçe, burada Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşılaştı. İlk maçı Kadıköy'de 3-0 kazanan sarı-lacivertli ekip rövanş maçından 2-2'lik skorla ayrılıp toplam 5-2 ile turu atlayan taraf oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali belli oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Dün partisinden istifa etti, bugün AK Parti'nin A Takımı'nda
img

Galatasaray derbisine eşi benzeri görülmemiş prim
img

Termometreler dondu, eksi 33.8 derece ile rekor kırıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süleyman Soylu, AK Parti MKYK listesinde yer almadı

Erdoğan neşteri vurdu! Listede tüm gözler onu aradı ama bulamadı
Akıllara ziyan iddia: Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP'nin Genel Başkanı olacak

"Şampiyon olursa o partinin başına geçecek, Erdoğan da farkında"
Kalabalığa aldırış etmeden AVM'nin önüne tuvaletini yaptı

Vatandaşların akın ettiği AVM önünde mide bulandıran görüntü
Federasyondan ortalığı karıştıracak karar: Bu kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verilecek

Bu kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verilecek
Partilerinden istifa eden 3 vekil, AK Parti'ye katıldı

Kongreye damga vuran görüntü! 3 vekil resmen AK Parti'de
Dursun Özbek'in Fenerbahçe derbisi için aldığı prim kararı herkesi şaşırttı

Dev derbi için aldığı prim kararı herkesi şaşırttı!

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.