Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda İskoç ekibi Rangers ile eşleşen temsilcimiz Fenerbahçe'nin çeyrek finale kalma ve şampiyon olma ihtimali belli oldu.

YÜZDE 60 ÇEYREK FİNALDE

Sarı-lacivertliler, Rangers karşısında tur atlama ihtimalinde favori olarak gösterildi. Football Meets Data'nın yaptığı araştırmaya göre sarı-lacivertli ekibin rakibini eleme ve çeyrek finale yükselme ihtimali %60 olarak görüldü.

ŞAMPİYONLUK ŞANSI YÜZDE 5

Football Meets Data aynı zamanda yarı finale çıkma ihtimalini de değerlendirdi. Yapılan değerlendiremeye göre Fenerbahçe'nin yarı final şansı %23. Ayrıca Avrupa Ligi şampiyonluğu için değerlendirme yapan Football Meets Data, temsilcimiz Fenerbahçe'nin bu kupayı kazanma oranını %5 olarak değerlendirdi.

24. BİTİRİP SON 16'YA KALDI

36 takımlı UEFA Avrupa Ligi'nde 24. sırada yer alıp play-off etabına yükselen Fenerbahçe, burada Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşılaştı. İlk maçı Kadıköy'de 3-0 kazanan sarı-lacivertli ekip rövanş maçından 2-2'lik skorla ayrılıp toplam 5-2 ile turu atlayan taraf oldu.