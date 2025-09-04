Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Kadrosu Belli Oldu

FENERBAHÇE'NİN UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosu belli oldu. Kadroda yeni transferler de yer aldı.

Sarı-lacivertlilerin 23 kişilik kadrosunun tamamı şu şekilde:

"Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun, Dorgeles Nene."

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi kadrosunda Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ognjen Mimovic, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder yer almadı.