Fenerbahçe'nin transferini uygun bulmadığı Tete, Galatasaray'a imza atıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yıldızı daha kadrosuna katıyor. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin transferini uygun bulmayarak vazgeçtiği Tete'yi renklerine bağlamaya çok yakın.

GALATASARAY İÇİN SAĞLIK KONTOLÜNDEN GEÇECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Fenerbahçe'nin şartlarını uygun bulmadığı için transferinden vazgeçtiği Tete'yi kadrosuna katıyor. Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılılar için kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçecek.

"TRANSFERİN TARAFIMIZA UYGUN OLMADIĞI KANAATİNE VARILMIŞTIR"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir. Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

KARİYERİ

Sağ açık oynayan Tete, Shakhtar Donetsk'te forma giydiği 108 maçta 31 gol ve 15 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı yıldız, Lyon'da ise takımına 30 maçta 8 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. 23 yaşındaki futbolcu, kiralık olarak oynadığı Leicester City'de ise 14 maçta 1 gol attı.