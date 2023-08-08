Fenerbahçe'nin transferini uygun bulmadığı Tete, Galatasaray'a imza atıyor
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Fenerbahçe'nin açıklama yaparak transferinin uygun bulunmadığını belirttiği Brezilyalı futbolcu Tete, Galatasaray'a imza atıyor. 23 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde sarı-kırmızılılar için sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yıldızı daha kadrosuna katıyor. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin transferini uygun bulmayarak vazgeçtiği Tete'yi renklerine bağlamaya çok yakın.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Fenerbahçe'nin şartlarını uygun bulmadığı için transferinden vazgeçtiği Tete'yi kadrosuna katıyor. Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılılar için kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçecek.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir. Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.
Sağ açık oynayan Tete, Shakhtar Donetsk'te forma giydiği 108 maçta 31 gol ve 15 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı yıldız, Lyon'da ise takımına 30 maçta 8 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. 23 yaşındaki futbolcu, kiralık olarak oynadığı Leicester City'de ise 14 maçta 1 gol attı.