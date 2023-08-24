Fenerbahçe'nin transferi için İstanbul'a gelen Hırvat kaleci Dominik Livakovic
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Fenerbahçe'nin transferi için prensip anlaşmasına vardığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic, İstanbul'a geldi. Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 28 yaşındaki oyuncuyu, bir grup sarı-lacivertli taraftar karşıladı. Havalimanı çıkışında Fenerbahçe atkısıyla basın mensuplarına poz veren Livakovic, kendisini bekleyen taraftarları da selamladı. Hırvat kaleci, ardından özel araçla alandan ayrıldı.
Fenerbahçe'nin transferi için prensip anlaşmasına vardığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic, İstanbul'a geldi.
Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 28 yaşındaki oyuncuyu, bir grup sarı-lacivertli taraftar karşıladı.
Havalimanı çıkışında Fenerbahçe atkısıyla basın mensuplarına poz veren Livakovic, kendisini bekleyen taraftarları da selamladı.
Hırvat kaleci, ardından özel araçla alandan ayrıldı.