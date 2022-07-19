Fenerbahçe'nin transfer ettiği Pedro'dan neden vazgeçtiklerini açıklayan Buruk: Kabul etsek, 2-3 hafta önce biterdi - Haberler

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Fenerbahçe'nin transfer ettiği Pedro'dan neden vazgeçtiklerini açıklayan Buruk: Kabul etsek, 2-3 hafta önce biterdi

AA - Spor
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk gündeme dair açıklamalarda bulundu. Buruk, Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Pedro hakkında, "Şartlarını kabul etseydik 2-3 hafta önce biterdi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, transfer süreciyle ilgili kritik söylemlerde bulundu. Pedro transferine değinen Buruk, ""Pedro iyi bir oyuncu. Yüksek bonservisi ve menajerinin istediği yüksek ücret nedeniyle bize uygun gelmedi. Sonuçta 30 yaşında. Galatasaray'ın geleceğini düşündüğümüz için vazgeçtik. Şartlarını kabul etseydik 2-3 hafta önce biterdi. Başka takımların talep etmesi normal" dedi.

"MORUTAN İYİ ÇALIŞIYOR"

Okan Buruk, transfer döneminin çok konuşulan isimlerinden biri olan Morutan ile ilgili olarak, "Morutan son antrenmanlarda iyi çalışıyor. İyi işler yapması bizi heyecanlandırdı. Bu akşamki maçta da forma vereceğim. Son antrenmanlardaki performansını gördükten sonra onunla ilgili kararımızı vermeyi de biraz erteledik" diye konuştu.

3 FUTBOLCUDAN YÜKSEK MALİYET NEDENİYLE VAZGEÇİLDİ

Kadro takviye çalışmalarına devam ettiklerini belirten Okan Buruk, "Alexander Sörloth, Halil Dervişoğlu ve Umut Bozok'un yüksek bonservis ve maliyetlerinden dolayı gündemimizden çıktı" dedi.

"MOHAMED'İN DEĞERİNİ BULMASINI İSTİYORUZ"

Mustafa Muhammed'in Fransa'nın Nantes ekibine kiralanması konusunda anlaşmaya vardıklarını anlatan Buruk, "Zorunlu satın alma opsiyonu bulunmuyor. Nantes hem bizim hem de Mustafa için doğru bir takım. Değerini tekrar bulmasını istiyoruz, onun için kiralık gitmesine izin verdik" ifadelerini kullandı.

AA / Spor

Galatasaray Joao Pedro Fenerbahçe Okan Buruk Spor Haberler

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