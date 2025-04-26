Fenerbahçe'nin toplam borcu belli oldu

Fenerbahçe Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Saat 10:30'da başlayan toplantıda Sarı-lacivertlilerin toplam borcu belli oldu.

TOPLAM BORÇ 19 MİLYAR TL

Fenerbahçe'nin konsolide borcunun 28 Şubat 2025 itibarıyla borç ve yükümlülükleri toplamı 19 milyar 206 milyon TL (508 milyon euro) olduğu açıklandı. Sarı-lacivertlilerin 1 Haziran 2024 -28 Şubat 2025 tarihi itibarıyla dönem karının 815 milyon TL olduğu açıklandı.

Öte yandan Fenerbahçe'de amatör şubelerin 1 Haziran 2024 - 28 Şubat 2025 arası toplam gelirinin 1.189 milyar, giderinin 1.672 milyar TL olduğu duyuruldu.