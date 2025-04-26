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Fenerbahçe'nin toplam borcu belli oldu

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Fenerbahçe'nin toplam borcu belli oldu. Sarı-lacivertliler, toplam borcu 28 Şubat 2025 itibarıyla 19 milyar 206 milyon TL olarak açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Saat 10:30'da başlayan toplantıda Sarı-lacivertlilerin toplam borcu belli oldu.

TOPLAM BORÇ 19 MİLYAR TL

Fenerbahçe'nin konsolide borcunun 28 Şubat 2025 itibarıyla borç ve yükümlülükleri toplamı 19 milyar 206 milyon TL (508 milyon euro) olduğu açıklandı. Sarı-lacivertlilerin 1 Haziran 2024 -28 Şubat 2025 tarihi itibarıyla dönem karının 815 milyon TL olduğu açıklandı.

Öte yandan Fenerbahçe'de amatör şubelerin 1 Haziran 2024 - 28 Şubat 2025 arası toplam gelirinin 1.189 milyar, giderinin 1.672 milyar TL olduğu duyuruldu.

Fenerbahçe'nin toplam borcu belli oldu
Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

yakında batar bu kulup 19 mılyar çok para bayağı açılmışlar

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Haber Yorumlarıfatih cega:

Bir Galatasaray taraftarı olarak söylüyorum. 3takımda batmış. Milyarlarca borcu var. Devlet müdahale etmesi gerekiyor artık

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Bütün koç şirketleri halka açık olmasına rağmen reklam ayaklarıyla fenere milyon dolarlar indirdiler hala borç borç her maça 50 bin bilet sat bir tane derece alama ne derin kuyuymuş be kardeşim koç a sormak lazım böyle başarısız bir yöneticiyi holdingte tutarmı

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