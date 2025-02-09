İranlı komutanlardan Hamaney'e çağrı: Nükleer silah fetvasını kaldırın

Hamaney fetvayı kaldırırsa, Orta Doğu kan gölüne döner
İzmir'de tsunami alarmı! Sahile mobil siren sistemleri kuruldu

AFAD bir şehri alarma geçirdi! Sahile dev sirenler yerleştirdiler
Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı

Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı
Marmara çekildi, vatandaşlar denizde yürüdü

Kar altında denizde yürüdüler

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 4000. Golü Szymanski'den Geldi

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 4000. Golü Szymanski'den Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Süper Lig tarihindeki 4000. golü Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski ile kaydetti. Alanyaspor ile oynanan maçta 22. dakikada ağları havalandıran Szymanski, kulüp tarihine geçti.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 4000. golü Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'den geldi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde bu mücadele öncesi 4000. gol heyecanı da yaşandı. Kulüpte 2. sezonunu geçiren Sebastian Szymanski, Alanyaspor mücadelesinin 22. dakikasında fileleri havalandırdı ve kulüp tarihinin Süper Lig'de 4000. golüne imza attı.

Fenerbahçe'nin lig tarihinde ilk golünü Ergun Öztuna kaydetti. Öztuna, 1959 yılında Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ilk golünü attı. Sarı-lacivertliler 1000. golüne 1979-1980 sezonunda Erol Togay'ın ayağından Adana Demirspor maçında ulaştı. Fenerbahçe'nin 2 bininci lig golüne ise Nijeryalı futbolcu Uche imza attı. Uche, 26 Ekim 1996'da İstanbul'da oynanan Trabzonspor müsabakasında takımına 3 puan kazandırırken, 2 bininci golü kaydetti. Sarı-lacivertlilerde birçok başarıya imza atan Alex de Souza, 3 bininci golü atarak adını tarihe yazdırdı. Alex, gol krallığı yaşadığı 2010-2011 sezonunda Bucaspor ile oynanan maçın 35. saniyesinde ağları havalandırdı ve bu ünvanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Ayeti okutmaya zorlayıp korkunç işkencelerden geçirmişler
img

Kar altında denizde yürüdüler
img

"Her gün 200 ölüm tehdidi alıyorum" diyen cumhurbaşkanı ölümden döndü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti

Kanarya ilk yarıda işi bitirdi
Galatasaray-Adana Demirspor maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Galatasaray-Adana Demirspor maçının ilk 11'leri
Maça damga vuran olay: Talisca, attığı golün sevinci yaşarken birden yer kaldı

Attığı golün sevinci yaşarken birden yer kaldı
Tehditler alan Sırp lider Vucic ölümden döndü

"Her gün 200 ölüm tehdidi alıyorum" diyen cumhurbaşkanı ölümden döndü
Üniversite sınavında hukuk fakültesi barajı 100 bine yükseltildi

Bu bölüm için artık ilk 100 bine girmek şart
Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı

Süper Lig'in eski yıldızından bomba itiraf: Wanda ile ilişki yaşadım

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.