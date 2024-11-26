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Fenerbahçe'nin Slavia Prag Maçında Hakemler Belirlendi

Fenerbahçe'nin Slavia Prag Maçında Hakemler Belirlendi
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag ile oynayacağı maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann yönetilecek. Maç 28 Kasım Perşembe günü oynanacak.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag ile oynayacağı maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann düdük çalacak.

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta müsabakasında Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya gelecek. 28 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'da oynanacak mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann düdük çalacak. Stegemann'ın yardımcılıklarını Marco Achmüller ve Christof Günsch yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Florian Badstübner olacak.

Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Benjamin Brand oturacak. Yardımcı VAR olarak da Tobias Reichel görev alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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