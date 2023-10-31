Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Dusan Tadic, boğazda balık tutarken görüntülendi. Futbol yeteneklerinin yanı sıra balıkçılıkta da başarılı olduğunu gösteren Tadic, kova kova balık yakaladı.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Dusan Tadic boğazda balık tuttu.

Fenerbahçe'nin başarısı için ter döken yıldız futbolcu balıkçılıkta da hünerlerini sergiledi. Kova kova yakaladığı balıkları gösteren ünlü futbolcuyu görenler "Futbolda olduğu kadar balıkçılıkta da iyi " yorumlarını yaptılar.