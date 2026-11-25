Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile oynadığı maçta ilk yarı 0-0 sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında İngiltere'de Shakhtar Donetsk ile karşılaştığı mücadelenin ilk yarısını 0-0 kapattı. Vedat Muriqi'nin 17. dakikadaki golü, VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında İngiltere'de Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada sol kanattan Kerem'in ortasında kale önünde Vedat Muriqi'nin şutunda top ağlara gitti. VAR kontrolünün ardından Vedat'ın rakibine faul yapması gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.
27. dakikada ceza sahası dışından Greenwood'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Riznyk gole izin vermedi.
31. dakikada ceza sahası dışından Alysson'un şutunda top dışarı çıktı.
40. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Alysson'un şutunda kaleci Ederson topu rahat bir şekilde kontrol etti.
41. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Oğuz'un çaprazdan vuruşunda kaleci Riznyk topu kornere çeldi.
Stat: Stamford Bridge
Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring
Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Mayviyenko, Henrique, Nazaryna, Alisson, Ocheretko, Gomes, Newertton, Traore
Yedekler: Kiril Fesiun, Marlon, Irakli Azarovi, Alaa Ghram, Dmytro Kryskiv, Isaque, Oleksandr Karavaev, Viktor Tsukanov, Teixeira, Bruninho, Luca Meirelles, Prosper Obah
Teknik Direktör: Arda Turan
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oppong, Milan Skriniar, Archie Brown, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Mason Greenwood, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi
Yedekler: Mert Günok, Tarık Çetin, Ognjen Mimovic, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, İrfan Can Kahveci, Romelu Lukaku
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu