Fenerbahçe'nin Shakhtar deplasmanında Michael Oliver düdük çalacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Çarşamba günü TSİ 23.00'te deplasmanda Shakhtar'a konuk olacağı maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Stamford Bridge'de oynanacak maçta Oliver'in yardımcıları Stuart Burt ve James Mainwaring olacak.
FENERBAHÇE'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Shakhtar ile karşı karşıya geleceği karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında Çarşamba günü TSİ 23.00'te deplasmanda Arda Turan'ın takımı Shakhtar'a konuk olacak. Stamford Bridge'de oynanacak karşılaşmanın hakemleri belli oldu. Mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çalacak. Oliver'in yardımcılığını aynı federasyondan Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Andrew Madley olacak.