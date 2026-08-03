Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Play-Off Muhtemel Rakibi Belli Oldu
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz’ı elemesi halinde play-off turunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı elemesi halinde play-off turunda Sparta Prag- Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı elemesi durumunda play-off turunda Sparta Prag - Lyon eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
Kanarya, ilk müsabakayı 18-19 Ağustos tarihlerinde Kadıköy'de, rövanş mücadelesini ise 25-26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı