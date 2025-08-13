Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında Benfica ile Nice ile karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan maçı Benfica, 2-0'lık skorla kazandı.

BENFICA RAHAT TURLADI

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Fredrik Aursnes ve 27. dakikada Andreas Schjelderup attı.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ OLDU

İlk maçı da deplasmanda 2-0 kazanan Benfica, toplam skorda 4-0 üstünlüğü sağlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu. İki takım arasındaki maçlar 19/20 Ağustos ve 26/27 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

KEREM FORMA GİYEMEYECEK

Benfica'da maçın 84. dakikasında oyuna dâhil olan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye transfer olması halinde, 3. turda süre aldığı için Benfica eşleşmesinde forma şansı bulamayacak.