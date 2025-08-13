Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Nice'i iki maç sonunda toplam 4-0'lık skorla geçen Benfica oldu. Nice maçının 84. dakikasında oyuna dâhil olan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye transfer olması halinde, 3. turda süre aldığı için Benfica eşleşmesinde forma giyemeyecek.
Uefa Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında Benfica ile Nice ile karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan maçı Benfica, 2-0'lık skorla kazandı.
BENFICA RAHAT TURLADI
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Fredrik Aursnes ve 27. dakikada Andreas Schjelderup attı.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ OLDU
İlk maçı da deplasmanda 2-0 kazanan Benfica, toplam skorda 4-0 üstünlüğü sağlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu. İki takım arasındaki maçlar 19/20 Ağustos ve 26/27 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
KEREM FORMA GİYEMEYECEK
Benfica'da maçın 84. dakikasında oyuna dâhil olan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye transfer olması halinde, 3. turda süre aldığı için Benfica eşleşmesinde forma şansı bulamayacak.