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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Kura Nyon'da çekildi, ilk maç 4-5 Ağustos'ta.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 3. eleme kurası, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi.

Kura çekiminde lig yoluna seri başı katılan sarı-lacivertliler, 2. eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini geçmesi halinde Sturm Graz (Avusturya)- Hearts (İskoçya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçları 4-5 Ağustos, rövanşları ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak.

Sarı-lacivertliler, 3. eleme turuna kalması halinde ilk karşılaşmasını kendi sahasında yapacak.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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