Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Hayali

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Feyenoord ile karşılaşacak. Rakibini elemesi durumunda Nice-Benfica eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Play-Off Turu maçları 19-20 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Feyenoord ile karşılaşacak Fenerbahçe, rakibini elemesi halinde Play-Off Turu'da Nice- Benfica eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu kuraları, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezinde çekildi. 3'üncü Eleme Turu'nda Feyenoord ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin rakibini elemesi halinde muhtemel rakibi de belli oldu. Sarı-lacivertliler, Hollanda ekibini elemesi halinde Nice- Benfica eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Play-Off Turu'nda ilk maçlar 19-20 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 26-27 Ağustos'ta oynanacak. Fenerbahçe, Play-Off Turu'na yükselmesi halinde ilk maçı sahasında oynayacak.

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki eşleşmeler şu şekilde:

Feyenoord - Fenerbahçe / Nice - Benfica

Rangers - Viktoria Plzen / Salzburg - Club Brugge

Ludogorets - Ferencvaros / Shkendija - Karabağ

Lech Poznan - Kızılyıldız / Dinamo Kiev - Pafos

Bodo/Glimt - Strum Graz

Celtic / Kairat Almaty - Slovan Bratislava

Basel / Malmö - Kopenhag

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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