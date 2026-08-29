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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı: İlk rakip Roma

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı: İlk rakip Roma
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Fenerbahçe, 18 yıl sonra mücadele edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını 10 Eylül'de sahasında Roma ile oynayacak. Liverpool, Atletico Madrid ve Aston Villa gibi güçlü rakiplerle aynı grupta yer alan sarı-lacivertlilerin fikstürü belli oldu.

Fenerbahçe, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını sahasında İtalyan ekibi Roma ile oynayacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra mücadele etme hakkı kazanan Fenerbahçe, lig aşamasında Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK ile eşleşti. UEFA'nın resmi internet sitesinden bugün yapılan duyuruda sarı-lacivertlilerin fikstürü belli oldu. Kanarya, ilk maçta Roma ile evinde oynayacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü şöyle:

10 Eylül Perşembe

Fenerbahçe - Roma

14 Ekim Çarşamba

Aston Villa - Fenerbahçe

20 Ekim Salı

Fenerbahçe - Slavia Prag

4 Kasım Çarşamba

Fenerbahçe - Liverpool

25 Kasım Çarşamba

Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

9 Aralık Çarşamba

LASK - Fenerbahçe

20 Ocak Çarşamba

Fenerbahçe - Villarreal

27 Ocak Çarşamba

Atletico Madrid - Fenerbahçe

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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