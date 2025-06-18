Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu. Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 3. Eleme Turu'nda Benfica, Club Brugge, Feyenoord ve Rangers/Panathinaikos eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Sarı-lacivertliler, Benfica, Club Brugge, Feyenoord ve Rangers/ Panathinaikos eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri şu şekilde;

  • Benfica
  • Club Brugge
  • Rangers / Panathinaikos
  • Feyenoord

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

1. Eleme Turu Kura Çekimi: 17 Haziran 2025

1. Eleme Turu İlk Maçlar: 8-9 Temmuz 2025

1. Eleme Turu Rövanş Maçları: 15-16 Temmuz 2025

2. Eleme Turu Kura Çekimi: 18 Haziran 2025

2. Eleme Turu İlk Maçlar: 22-23 Temmuz 2025

2. Eleme Turu Rövanş Maçları: 29-30 Temmuz 2025

3. Eleme Turu Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025

3. Eleme Turu İlk Maçlar: 5-6 Ağustos 2025

3. Eleme Turu Rövanş Maçları: 12 Ağustos 2025

Play-off Turu Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025

Play-off Turu İlk Maçlar: 19-20 Ağustos 2025

Play-off Turu Rövanş Maçları: 26-27 Ağustos 2025

Lig Aşaması Kura Çekimi: 28 Ağustos 2025

Lig Aşaması 1. Hafta: 16-18 Eylül 2025

Lig Aşaması 3. Hafta: 30 Eylül - 1 Ekim 2025

Lig Aşaması 3. Hafta: 21-22 Ekim 2025

Lig Aşaması 4. Hafta: 4-5 Kasım 2025

Lig Aşaması 5. Hafta: 25-26 Kasım 2025

Lig Aşaması 6. Hafta: 9-10 Aralık 2025

Lig Aşaması 7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

Lig Aşaması 8. Hafta: 28 Ocak 2026

Son 16 Turu Play-off Kura Çekimi: 30 Ocak 2026

Son 16 Turu Play-off İlk Maçlar: 17-18 Şubat 2026

Son 16 turu Play-off Rövanş Maçları: 24-25 Şubat 2026

Son 16 ve Sonrasındaki Turların Kura Çekimi: 27 Şubat 2026

Son 16 Turu İlk Maçlar: 10-11 Mart 2026

Son 16 Turu Rövanş Maçları: 17-18 Mart 2026

Çeyrek Final İlk Maçlar: 7-8 Nisan 2026

Çeyrek Final Rövanş Maçları: 14-15 Nisan 2026

Yarı Final İlk Maçlar: 28-29 Nisan 2026

Yarı Final Rövanş Maçları: 5-6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşi tüm bölgeye yayılıyor, Türkiye olarak hazırlıklıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e gözdağı: Hazırlıklıyız
Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti

Özgür Özel, İnce'yi CHP'ye davet etti! Yanıt hemen geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'in kürsüye mazot şişesiyle çıkmasına kayıtsız kalamadı

Özgür Özel'in kürsüye şişeyle çıkmasına kayıtsız kalamadı
İran, İsrail'e ait Hermes 900'ü 8 füzeyle imha etti

Kutusundan yeni çıkan Hermes 900'ü füzelerle paramparça ettiler
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sözün bittiği yer! Ağabeyinin cansız bedeni başında gözyaşlarına boğuldu

Sözün bittiği yer! Kimse teselli edemedi
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan 'ayaklanma' çağrısı

İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan "ayaklanma" çağrısı
Formayı giymek üzere! Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk yıldız

Formayı giymek üzere! Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk yıldız
Gümüşlük ayakta! CHP'li başkan halk plajını özel işletmeye tahsis etti

Gözde tatil beldesinde halkı ayaklandıran karar
İsrail'in İranlı komutanları nasıl öldürdüğü halka yapılan uyarıda ortaya çıktı

İranlı komutanlar böyle öldürülmüş! Halka yapılan uyarıda ortaya çıktı
Trump, İran'a karşı bu bombayı kullanacak! Nükleer silahtan farkı yok

Savaşın seyri değişir! İşte Trump'ın kullanmak için can attığı bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.