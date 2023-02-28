Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'da kriz! Taktik kağıdına bakan arkadaşına yaptıklarını herkes ağzı açık izledi

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Sevilla, La Liga'da kötü günler geçiriyor. Düşme hattının 2 puan üzerinde yer alan İspanyol ekibinde deneyimli futbolcu Acuna, son kaybettikleri Osasuna maçında yaptığı hareketle gündeme oturdu. Arjantinli yıldız, takımı gerideyken hocası Sampaoli tarafından sahaya gönderilen taktik kağıdını arkadaşının elinden zorla alarak yırtıp attı.

Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'nin son 16 turunda rakibi Sevilla oldu. 2008 yılında sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'nde saf dışı bıraktığı İspanyol devinde, bu sezon işler yolunda gitmiyor.

KÜME DÜŞME HATTINA GERİLEDİLER

La Liga'da 25 puanla düşme hattının 2 puan önünde yer alan Sevilla'da takım içinde kriz çıktı. 3-2 kaybedilen Osasuna maçında, Sevilla'nın deneyimli futbolcusu Acuna'nın hareketi büyük ses getirdi.

TAKTİK KAĞIDINI YIRTIP ATTI

Karşılaşmanın son dakikalarına doğru Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, futbolcularına taktik kağıdı gönderdi. Bu harekete oldukça sinirlenen İspanyol devinin deneyimli ismi Acuna, kağıdı arkadaşının elinden alarak yırtıp attı. 31 yaşındaki futbolcu bu tepkisiyle takım içinde işlerin yoluna gitmediğini kamuoyuna tüm çıplaklığıyla göstermiş oldu.

SEVILLA MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, Sevilla ile ilk karşılaşmayı deplasmanda 9 Mart'ta oynayacak. Temsilcimiz, 16 Mart'ta ise İspanyol deviyle Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.