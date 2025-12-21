Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa, MANU'yu yendi, 35 yıl sonra bir ilk yaşandı
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 22 Ocak'ta karşılaşacağı Aston Villa, Premier Lig'de Manchester United'ı da 2-1 yenerek üst üste 7. galibiyetini elde etti. Aston Villa, Premier Lig'de 35 yıl sonra 7 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı.
- Aston Villa, Premier Lig'in 17. hafta maçında Manchester United'ı 3-2 yendi.
- Aston Villa, Premier Lig'de 35 yıl sonra üst üste yedinci galibiyetini aldı.
- Aston Villa, 22 Ocak 2026'da UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacak.
Premier Lig'in 17. hafta maçında Aston Villa, Villa Park'ta Manchester United ile zorlu maçta karşı karşıya geldi.
ASTON VILLA 3 GOLLÜ MAÇTA KAZANDI
Ev sahibinde Morgan Rogers, 45. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirirken, Matheus Cunha, 45+3'te savunmadaki hatayı iyi değerlendirerek beraberlik golünü kaydetti. Morgen Rogers, 57. dakikada kendisinin ve takımının 2. golüne imza attı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren İngiliz oyuncu plase vuruşla topu ağlara gönderdi.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Kalan dakikalarda başka gol olmazken, bordo-mavililer bu galibiyetle puanını 36'ya yükseltti ve lider Arsenal ile olan 3 puanlık farkı korudu. Aston Villa, 27 Aralık'ta Chelsea, 30 Aralık'ta Arsenal deplasmanına gidecek.
35 YIL SONRA BİR İLK
Üst üste yedinci maçını kazanan Aston Villa, Premier Lig'de 35 yıl sonra 7 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Öte yandan İspanyol teknik adam Unai Emery yönetimindeki takım, Premier Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 10 maçta galibiyet aldı.
FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 15 puanla 3. sırada bulunan Aston Villa, 22 Ocak 2026'da Fenerbahçe'ye konuk olacak.