Fenerbahçe'nin Portekiz kampı kadrosu belli oldu! Yıldız isim İstanbul'da bırakıldı

Fenerbahçe'nin Portekiz kampı kadrosu belli oldu! Yıldız isim İstanbul'da bırakıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe'nin Portekiz kampı kadrosu belli oldu! Yıldız isim İstanbul'da bırakıldı
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin, Portekiz'de gerçekleştireceği yeni sezon hazırlık kampının kadrosu açıklandı. Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlanan ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak olan Anderson Talisca, kamp kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını 14-27 Temmuz tarihleri arasında Portekiz'de sürdürecek. Sarı-lacivertlilerin 28 kişilik kamp kadrosu da belli oldu.

ANDERSON TALISCA İSTANBUL'DA KALDI

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Anderson Talisca kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin, kamp kadrosuna şu futbolcular yer aldı:

"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun."

Fenerbahçe'nin Portekiz kampı kadrosu belli oldu! Yıldız isim İstanbul'da bırakıldı

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Milyonluk dolandırıcılığın mağduru Ozan Doğulu sessizliğini bozdu

Milyonluk vurgun! Dolandırıcıların son kurbanı oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyükçekmece'de yeni Belediye Başkanvekili Hakan Çebi oldu

Büyükçekmece'de yeni belediye başkanvekili belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.