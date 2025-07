Fenerbahçe'nin Portekiz kampı kadrosu belli oldu! Yıldız isim İstanbul'da bırakıldı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını 14-27 Temmuz tarihleri arasında Portekiz'de sürdürecek. Sarı-lacivertlilerin 28 kişilik kamp kadrosu da belli oldu.

ANDERSON TALISCA İSTANBUL'DA KALDI

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Anderson Talisca kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin, kamp kadrosuna şu futbolcular yer aldı:

"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun."