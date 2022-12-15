Fenerbahçe'nin paylaşımında Jorge Jesus'un eliyle yaptığı hareket, taraftara derin bir 'Oh' çektirdi

Adı Brezilya ve Portekiz milli takımları ile anılan Jorge Jesus için Fenerbahçe'den mesaj niteliğinde hamle geldi. Sarı-lacivertliler resmi sosyal medya hesabından "Her şey yolunda" pozu veren deneyimli hocanın fotoğrafını paylaştı. Fenerbahçe taraftarları bu paylaşımı, Jorge Jesus'un sezonu sarı-lacivertlilerde tamamlayacağının bir garantisi olarak yorumladı.

Fenerbahçe'nin başına geçtiği günden bu yana sarı-lacivertlileri hem lig hem de Avrupa'da başarıdan başarıya koşturan Jorge Jesus'un adı son günler milli takımlarla anılıyor.

ADI BAŞKA TAKIMLARLA ANILIYOR

Teknik direktör arayışında olan Brezilya ve Portekiz milli takımlarında, Jorge Jesus listenin başlarında yer alıyor. Her gün basında Portekizli hoca ile ilgili birbirinden farklı iddialar ortaya atılırken, Fenerbahçe adeta bu iddialara cevap niteliğinde bir paylaşım yaptı.

JESUS PAYLAŞIMI SORU İŞARETLERİ ORTADAN KALDIRDI

Fenerbahçe sosyal medya hesabından, "Her şey yolunda" pozu veren Jorge Jesus'un fotoğrafını paylaştı. Sarı-lacivertli taraftarlar bu paylaşımı, Jorge Jesus'un sezon sonuna kadar takımda kalacağının bir garantisi olarak yorumladı.