Musaba, maça devam edemedi

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Antony Musaba, Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Sakatlık 18. dakikada gerçekleşti ve oyuncu 23. dakikada yerini Mert Müldür'e bıraktı.

Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Musaba, Beyoğlu Yeni Çarşı maçında sakatlanarak oyundan çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşırken Antony Musaba sakatlık yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 18. dakikasında kendini yere bırakırken hakem Turgut Doman, sahaya sağlık ekiplerini davet etti. Bir süre daha maça devam eden Musaba, 23. dakikada yerini Mert Müldür'e bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
