Musaba, maça devam edemedi

Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Musaba, Beyoğlu Yeni Çarşı maçında sakatlanarak oyundan çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşırken Antony Musaba sakatlık yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 18. dakikasında kendini yere bırakırken hakem Turgut Doman, sahaya sağlık ekiplerini davet etti. Bir süre daha maça devam eden Musaba, 23. dakikada yerini Mert Müldür'e bıraktı. - İSTANBUL