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Fenerbahçe'nin maskotu Yellow, Olympiakos'un atış kullandığı sırada yaptığıyla maçın önüne geçti

Spor Haberleri

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Olympiakos'u 73-69 yenerek çeyrek final serisinde durumu 2-2'ye getirdi ve Final Four biletini son maça taşıdı. Ülker Sports Arena'da oynanan mücadeleye sarı-lacivertlilerin maskotu "Yellow" damga vurdu. Yunan ekibinin serbest atış kullandığı anda salonun yarısını koşarak pota altında rakibin dikkatini telefon feneriyle dağıtarak sayı almasını engelleye Yellow, taraftarın sevgilisi oldu.

Euroleague play-off çeyrek final serisi 4. maçında Fenerbahçe ile Olympiakos karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 73-69 kazanarak seriyi 2-2'ye getiren sarı-lacivertlilerde maskot "Yellow" maçın önüne geçti.

SALONUN YARISINI KOŞTU

Fenerbahçe Beko'nun maskotu Yellow, Olympiakos maçında yaptıklarıyla sarı-lacivertli taraftarları coşturdu. Yellow'un özellikle Olympiakos'un serbest atış kullandığı sırada salonun yarısını koşarak rakibin dikkatini dağıttığı anlar sosyal medyada viral oldu.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN YÖNETİME ÇAĞRI

Sosyal medyada Fenerbahçe Beko'nun maskotu Yellow ile ilgili binlerce yorum yapıldı. Sarı-lacivertliler, futbol takımının da böyle bir maskota ihtiyacı olduğunu belirterek yönetime çağrıda bulundu.

Fenerbahçe Beko'nun maskotu Yellow:

Fenerbahçe'nin maskotu Yellow, Olympiakos'un serbest atış kullandığı sırada yaptığıyla maçın önüne geçti

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

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