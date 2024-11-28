Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği yıldız Şampiyonlar Ligi'ni salladı
Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız forması giyen Rade Krunic, Stuttgart karşısında attığı gol ve yaptığı asist ile dikkat çekti. Krunic, takımının sansasyonel galibiyetinde büyük rol oynadı ve maçın en iyi futbolcusu seçildi. Fenerbahçe'den ayrılarak Kızılyıldız'a transfer olan Sırp futbolcu, 5-1'lik skorla sonuçlanan maçta takımını 2-1 öne geçiren golü attı ve bir golün de asistini yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. hafta maçında Kızılyıldız sahasında Stuttgart'ı 5-1 yendi.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de istenmeyen adam haline gelen ve yeni sezon öncesi Kızılyıldız'ın yolunu tutan Rade Krunic, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu.
MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ
Maçın en iyi futbolcusu seçilen Sırp futbolcu, ülkesinde manşetleri süsledi. Rade Krunic 1 gol, 1 asist ile Kızılyıldız-Stuttgart maçına damga vurdu. Öte yandan Rade Krunic 8.5 reyting puanıyla maçın adamı seçildi.