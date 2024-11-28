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Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız forması giyen Rade Krunic, Stuttgart karşısında attığı gol ve yaptığı asist ile dikkat çekti. Krunic, takımının sansasyonel galibiyetinde büyük rol oynadı ve maçın en iyi futbolcusu seçildi. Fenerbahçe'den ayrılarak Kızılyıldız'a transfer olan Sırp futbolcu, 5-1'lik skorla sonuçlanan maçta takımını 2-1 öne geçiren golü attı ve bir golün de asistini yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. hafta maçında Kızılyıldız sahasında Stuttgart'ı 5-1 yendi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de istenmeyen adam haline gelen ve yeni sezon öncesi Kızılyıldız'ın yolunu tutan Rade Krunic, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Maçın en iyi futbolcusu seçilen Sırp futbolcu, ülkesinde manşetleri süsledi. Rade Krunic 1 gol, 1 asist ile Kızılyıldız-Stuttgart maçına damga vurdu. Öte yandan Rade Krunic 8.5 reyting puanıyla maçın adamı seçildi.

Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği yıldız Şampiyonlar Ligi'ni salladı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBerk Tasmalı:

Fenerden giden coşuyor Fener'e gelen iflah olmuyor

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Haber YorumlarıNetherill:

aman aman işi gücü rast gitsin inşallah barçaya madride transfer olur bizden uzak olsunda :)

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Haber YorumlarıCevdet Karaduman:

Boşverin giden oyuncuyu başkan acuna yürü acun desin bak o zaman görün siz fenerbahçeyi ne futbolcular getirir acur geriden.

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Haber Yorumlarıcemalettin acar :

fb ye geldiğinde neden oynamadı bu kertenkele o zaman.maçı seyrettim gerçekten iyi oynadı

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