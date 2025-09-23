Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği futbolcu için kampanya başlattılar

Süper Lig devi Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat, İspanya'da gündem oldu. Faslı orta saha oyuncusu için yeşil-beyazlı kulübün taraftarları adeta seferberlik başlattı.

TARAFTARLAR KAMPANYA BAŞLATACAK

Gol Digital'in haberine göre, Real Betis taraftarları Amrabat'ın takımda kalmasını istiyor. Bu doğrultuda kulüp yönetimine baskı yapan taraftarların, bonservis ücretinin bir kısmının ödenmesi için kampanya başlatmaya hazırlandığı ifade edildi.

FENERBAHÇE PAZARLIĞA AÇIK

Fenerbahçe, Amrabat için pazarlıklara açık. Sarı-lacivertliler, oyuncunun bonservisini Fiorentina'dan 12 milyon euroya almıştı. 29 yaşındaki futbolcunun transferinde 10 milyon euronun altında bir rakama sıcak bakılmayacağı belirtiliyor.

AMRABAT'IN PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla 6 maça çıkan Amrabat, yaz transfer döneminde Betis'e kiralandı. İspanyol ekibinde şu ana kadar 2 maça çıkan Faslı oyuncu henüz skor katkısı yapamadı.